„Betonwüste“ statt Grünstreifen?

Protest in Karlsruhe-Durlach: Leintuch-Menschenkette gegen Verlängerung der Turmbergbahn

Am Samstag versammelten sich knapp 300 Menschen in der Bergbahnstraße in Karlsruhe-Durlach, um gegen die Verlängerung der Turmbergbahn zu protestieren.