Mentrup sorgt sich wegen schwindender Impf-Nachfrage in Karlsruhe

Karlsruhe hat möglicherweise den Höhepunkt bei den Corona-Infektionen erreicht. Diese Hoffnung bringt Oberbürgermeister Frank Mentrup zum Ausdruck. Allerdings steigen die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen stark an.

Nach Auffassung von Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) könnte Karlsruhe den Höhepunkt der Inzidenzen erreicht, möglicherweise gar bereits überschritten haben.

Zwar beobachte man in den Krankenhäusern gegenwärtig einen leichten Anstieg bei den Patienten mit positivem Testergebnis. Die Lage dort könne aber nach wie vor noch gut bewältigt werden, erklärte der Oberbürgermeister am Donnerstag bei seinem wöchentlichen Update zur Lage.

Schwere Krankheitsverläufe seien fast ausschließlich bei ungeimpften Personen zu beobachten. Bei den Betagten und Hochbetagten habe man es mit einer relativ moderaten Infektionslage zu tun.

Abwasser-Monitoring gibt zu Omikron keine eindeutigen Hinweise mehr

Insgesamt würden die Inzidenzzahlen ungenauer, von einer hohen Dunkelzimmer müsse ausgegangen werden. Wer ein positives Schnelltest-Ergebnis habe, werde nicht in jedem Fall per PCR nachgetestet. Positive Testbefunde ließen sich zudem nur noch schwer in die tagesaktuelle Statistik einpflegen.

Auch das Abwasser-Monitoring gebe zu Omikron keine eindeutigen Hinweise mehr. Wenn man nun dennoch feststelle, dass die Pandemie der Endemie weiche, dann sei dies vor allem der erfolgreichen Impf-Kampagne zu verdanken.

Mit Sorge äußerte sich der Oberbürgermeister über die nachlassende Impf-Moral. Er beschwor die Karlsruherinnen und Karlsruher bei den Impfungen nicht nachzulassen. Das Land habe zugesagt, die Impfangebote bis Ende März aufrecht zu erhalten.

Deutlicher Anstieg der Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen

Unterdessen ist unter Kindern und Jugendlichen ein deutlicher Anstieg der Infektionen zu verzeichnen. So sind aktuell 640 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, in der Vorwoche waren es noch 539 gewesen.

Betroffen sind daneben auch 43 Lehrkräfte. In 25 Kitas verzeichnet die Statistik aktuell 113 positiv getestete Kinder und 30 positiv getestete Mitarbeitende. 139 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind außerdem infiziert.

Laut Joachim Frisch, dem Leiter des städtischen Schul- und Sportamtes, gehen die Schulen insgesamt sehr gut mit der aktuellen Lage um. „Es läuft einigermaßen rund“, sagte er. Schüler und Lehrkräfte seien jedoch „pandemiemüde“. Insgesamt bewege man sich auf einem „relativ gut managbaren Niveau“, erklärte Frisch.

Karlsruhe sieht sich mit Allgemeinverfügung auf dem richtigen Weg

Zufrieden äußerte sich Mentrup darüber, dass der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim die Allgemeinverfügung der Stadt zu den sogenannten Montagsspaziergängen bestätigt hat. Man sei damit auf dem richtigen Weg, betonte der Oberbürgermeister.

Die Stadt hatte Beschwerde eingelegt, nachdem sich zuvor ein Mann per Eilantrag am Verwaltungsgericht Karlsruhe gegen das Verbot nicht angemeldeter Corona-Demonstrationen durchgesetzt hatte.

Der Oberbürgermeister bekräftigte die Rechtsauffassung des Rathauses. Bei den jüngsten Kundgebungen am vergangenen Wochenende sowie am Montagabend sei es zu einer deutlichen Missachtung der Maskenpflicht gekommen.

Mentrup kündigte an, die Stadt werde die Allgemeinverfügung über den 14. Februar hinaus fortschreiben. Der Wegfall der 3G-Regelung im Einzelhandel werde insgesamt positiv wahrgenommen, so Mentrups Eindruck.