Corona legt seit rund einem Jahr viele Bereiche in unserem Leben lahm. Auch die Berufsorientierung und Berufswahl von Jugendlichen und Schülern kann nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem muss es für sie weitergehen. Deshalb findet die größte Ausbildungsmesse in der Region Karlsruhe, die Einstieg Beruf, auch 2021 statt.

Während vor einem Jahr noch mehr als 20.000 Jugendliche, Schüler und Eltern vor Ort in der Messe Karlsruhe waren und sich dort über ihre berufliche Zukunft informiert haben, ist das inzwischen undenkbar. Deswegen findet die Einstieg Beruf in diesem Jahr erstmals online statt!

Das Besondere an dieser virtuellen Ausbildungsmesse: Sie sieht fast Eins-zu-Eins aus wie in der Realität und weil die Messe von der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, der Handwerkskammer Karlsruhe und der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt gemeinsam organisiert wird, können so viele unterschiedliche Ausbildungsberufe und Unternehmen auf einmal kennengelernt werden wie auf keiner anderen Messe in der Region.

Highlights der Ausbildungsmesse

Vom 31. Januar bis 14. Februar können sich Schüler, Jugendliche, Eltern, Studienabbrecher und Weiterbildungsinteressierte durch die virtuelle Ausbildungsmesse klicken und sich darüber informieren, welche Ausbildungsbetriebe, Hochschulangebote, Ausbildungsberufe und weiteren Karrieremöglichkeiten es in der Region gibt.

Am 5. und 6. Februar finden die beiden Haupttage der Einstieg Beruf statt, an denen die teilnehmenden Ausbildungsbetriebe für Live-Chats zur Verfügung stehen. Hier haben Besucher die Möglichkeit, Personalern, Ausbildern und aktuellen Azubis der Unternehmen Fragen zu stellen und sich bei ihren favorisierten Betrieben ins Gespräch zu bringen, Bewerbungsunterlagen abzugeben und sich vorzustellen. Schneller und unkomplizierter kommt man an die Entscheider in den Unternehmen nicht ran!

Das sind die einzelnen Highlights der virtuellen Einstieg Beruf im Überblick:

• Live-Chats und Diskussionsrunden mit Ausbildungsverantwortlichen am 5. und 6. Februar (auch mit vorheriger Terminbuchung möglich)

• Mehr als 160 Ausbildungsbetriebe und etwa genauso viele unterschiedliche Ausbildungsberufe aus den Branchen Industrie, Handel, Dienstleistung, Logistik, Gastronomie, Handwerk, Medizin und Gesundheit sowie Schulen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen mit Studienangeboten

• Digitales Messecafé: hier können sich Besucher außerhalb der offiziellen Live-Chats mit Unternehmensvertretern oder auch anderen Messebesuchern treffen und sich locker austauschen

• Aus- und Weiterbildungsberatung der drei Veranstalter: IHK, HWK und Agentur für Arbeit

• Digitale Lehrstellenbörsen und Online-Bewerbungsmappen-Check

• Vorträge (live und on demand)

Auf www.einstiegberuf.de können Interessierte schon jetzt einen Blick auf die aktuelle Ausstellerliste werfen.

Infoveranstaltungen für Eltern und Lehrkräfte

Eltern wird am Montag, 1. Februar 2021 von 19 - 20 Uhr eine Infoveranstaltung zur Einstieg Beruf 2021 angeboten. Hier können sie gemeinsam mit den Messe-Veranstaltern über die virtuelle Messe gehen und erhalten dabei wertvolle Tipps, wie sie sich gemeinsam mit ihrem Kind am besten auf den virtuellen Messebesuch vorbereiten können, wie sie sich auf der digitalen Einstieg Beruf zurecht finden und wie sie dort trotz virtuellem Ablauf ins Gespräch mit Ausbildungs- und Personalverantwortlichen kommen. Mehr zur Veranstaltung „59 Minuten Elternwissen zur Einstieg Beruf 2021“.

Eine ähnliche Infoveranstaltung bieten die Messe-Veranstalter Lehrkräften an: Wie genau funktioniert die digitale “Einstieg Beruf”? Wie können Lehrkräfte ihre Schüler darauf vorbereiten? Das erfahren diese am Mittwoch, 20. Januar 2021 von 15 - 16 Uhr. Mehr Informationen.