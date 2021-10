Messerattacke nach Rauswurf aus Karlsruher Bordell: 21-Jähriger in Haft

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, wurde der Messerstecher wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung verhaftet. Der 21-Jährige soll nach dem Verweis aus dem Etablissement am frühen Samstagmorgen und einem Streit unvermittelt mit dem Messer in Richtung des Kopfes des 33-jährigen Mitarbeiters gestochen haben.

Dieser habe eine Schnittverletzung oberhalb des Auges erlitten, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beschuldigte wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen.