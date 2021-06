Dass der 3. August 1984 gewissermaßen ein historischer Tag werden würde, ahnt vor 37 Jahren noch niemand. Es gibt kaum Fotos aus dem Keller des heutigen KIT, die Badischen Neuesten Nachrichten bringen damals keinen Bericht. Dabei ist soeben eine bedeutsame E-Mail aus den USA in Karlsruhe eingetroffen.

„Wilkomen in CSNET!“ lautet der Betreff. „Michael, this is your official welcome.“ Der Mann, der da begrüßt wird, ist der Informatiker und Wirtschaftsingenieur Michael Rotert. Er hat in den Monaten zuvor im Team von Informatik-Professor Werner Zorn den ersten E-Mail-Server Deutschlands in Karlsruhe installiert.

Rotert wird auch Jahrzehnte später nicht müde, die Geschichte dieses Mailverkehrs zu erzählen. Zum Beispiel kurz vor dem 25. Jahrestag der ersten E-Mail, als die Hochzeit seiner Tochter auf Juist ansteht. Der stolze Vater setzt sich in Karlsruhe ins Auto und gibt die gesamte Fahrt über Telefoninterviews. „Bis zum letzten Käsblatt“ erzählt er immer wieder vom Sommer 1984, bis er an der Inselfähre ankommt.