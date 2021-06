Aus Leidenschaft

Dieser Mann arbeitet auf der Minigolf-Anlage in Karlsruhe

Hans-Peter Breitfeld begann mit seiner Arbeit auf der Minigolf-Anlage am Stadtgarten in Karlsruhe in einem Alter, in dem andere in Rente gehen. Mit 70 Jahren bewarb er sich auf eine Anzeige in der Zeitung.