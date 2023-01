Ältester Karateka

Mit 80 Jahren noch Karate: Leonardo Giovine aus Karlsruhe lebt für den Kampfsport

Andere Menschen sind mit 80 Jahren lieber daheim auf dem Sofa. Nicht so Leonardo Giovine. Er ist der älteste noch aktive Karateka in Karlsruhe. Warum ihn der Kampfsport so fasziniert.