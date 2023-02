Das kommt darauf an, wie die Fahrkarte am Ende genutzt wird. Benötigt man das Ticket in erster Linie für den Schulweg und Fahrten im Verbundgebiet, ist das Jugendticket deutlich günstiger. Es kostet monatlich rund 30 Euro, das Deutschlandticket 49 Euro. Letzteres rechnet sich also für all jene, die häufig mit der Bahn auch über Baden-Württemberg hinaus unterwegs sind.