Der Baggersee Grötzingen steht zu großen Teilen unter Naturschutz, trotzdem kommen Badestrand-Fans auf ihre Kosten. Am südlichen Teil des Sees befindet sich ein Kiesstrand.

Am Ufer können Karlsruher in Ruhe Picknicken und die Sonne genießen. Das Baden ist an ausgewiesenen Stellen erlaubt.

Ein Tag am Baggersee: Egal ob knallrot oder bunt – Schlauchbootfans dürfen auf den See paddeln und dort einen entspannten Tag verbringen. Auch Stand Up Paddels und Luftmatratzen sind in der Badezone erlaubt.

Sogar Hundebesitzer können sich mit ihrem Vierbeiner am Baggersee einen schönen Tag machen. Es gibt einen Hundestrand und eine Trinkstelle für Pferde. Im Naturschutzgebiet darf jedoch nicht gebadet werden.

Wer die Natur rund um den See genießen möchte, kann beispielsweise einen ausgiebigen Spaziergang machen. Ein Rundweg führt um den See, der von Wald umgeben ist. An den Ufern finden Wasservögel einen Brutplatz. Fußgänger dürfen den Tieren aber nicht zu nahe kommen, sie müssen auf den Wegen bleiben. Der Wanderweg ist bei den Parkplätzen ausgeschildert.

Nach dem Schwimmen oder Spazieren lädt das Restaurant Fischerheim am See zu einem entspannten Ausklingen des Tages ein. Dort gibt es dem Namen nach vor allem Fischgerichte zu genießen.

Was man wissen muss: Parkplätze sind am Baggersee Mangelware. Autofahrer können ihren Wagen mit Glück am Waldweg in der Nähe des Fischerheims parken. Auch Bus- und Bahnfahrer kommen nicht problemlos zum Gewässer.

Einzelne Busse fahren ab dem Bahnhof Grötzingen, aber auch dann müssen die Ausflügler noch ein gutes Stück laufen. Optimal eignet sich der See für einen Ausflug mit dem Rad. Der Eintritt ist kostenlos.