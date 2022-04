Mit dem Schroff-Kolleg erhält Karlsruhe weiteren Wohnraum für Studenten

„Wir waren zwischen Optimismus und Sorge und sind jetzt glücklich“, sagte Olaf Dössel, Vorsitzender des Vereins Studentenwohnheim des KIT, in seiner Rede am Montagmittag bei der feierlichen Einweihung des in nur anderthalb Jahren Bauzeit errichteten Gebäudes.

Zimmer haben 20 Quadratmeter

9,5 Millionen hat das Schroff-Kolleg in der Hagsfelder Allee 25 insgesamt gekostet. Rund 3.900 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, ergänzt durch einen Freiplatz mit Grill, stehen zukünftig 103 Studierenden als Wohnheim zur Verfügung.

Die 20 Quadratmeter großen möblierten Zimmer mit Nasszelle öffnen sich per E-Key. Auf jeder Etage gibt es Küche, Gemeinschafts- und Waschraum. Am 1. März war Einzug. Die Verwaltung wird von Studierenden übernommen.

Bezahlbarer Wohnraum für Studenten sei rar, umso wichtiger seien Wohnheime: „Hier leben Menschen aus vielen Ländern mit verschiedenen Weltanschauungen friedlich zusammen – danach gehen sie als Botschafter in die Welt.“

Bei den sonnigen Balkonen bekommt man Lust, wieder zu studieren. Holger Hanselka, Präsident des KIT

Namensgeberin des Wohnheims ist die Schroff-Stiftung, vertreten durch Mutter Ingrid und Tochter Susanne Schroff. „Schreiben Sie was auf, ein Exposé – aber nicht zu lang“, habe die Stifterin Ingrid Schroff, die auch Ehrensenatorin des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist, gesagt, als das Thema Wohnheim 2016 auf der Agenda stand. Über die großzügige Spende von einer Million Euro sei man Ingrid Schroff sehr dankbar.

Standort liegt zentral zum KIT

Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sah zwar die Stadt beim Wohnungsbau in der Pflicht, doch „wir brauchen auch gemeinnützige und private Unternehmungen“. Der Standort liege zentral zum KIT, bereits erschlossene Straßen würden genutzt. Auch reduziere sich der Druck in der Innenstadt, wo große Wohnungen nicht länger als Wohngemeinschaftswohnungen benutzt und für Familien frei werden würden.

„Bei den sonnigen Balkonen bekommt man Lust, wieder zu studieren“, äußerte sich Holger Hanselka, Präsident des KIT, anerkennend. Im Wohnheim träfen Unterschiede aufeinander und es könne früh Toleranz gelernt werden.

Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) stellte die hypothetische Frage, was Friedrich Weinbrenner, der berühmte Architekt Karlsruhes, zum Gebäude sagen würde. „Es ist nüchtern, keine Säule davor, man fällt direkt hinein. Alle Zimmer mit Wasser, von Wlan ganz zu schweigen.“

Vizepräsident Alexander Wanner sah „einen Raum, der gemeinschaftliche Prozesse fördert“. Bodo Baumann als studentischer Vertreter und Vorstand Vereins Hans-Dickmann-Kolleg (HaDiKo) äußerte anerkennend: „Nicht nur Wohn-, auch Lebensraum und auf jedem Flur, weltweit einzigartig, eine Starkstromleitung.“ Zum Dank überreichte er ein Tableau mit Fotos an Ingrid Schroff.

Susanne Schroff zeigte sich „glücklich und stolz“ über den Abschluss des Projekts innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens. An die neuen Bewohner gewandt, sagte sie: „Liebe Studenten, genießen Sie die Zeit, feiern Sie viel und sind Sie sich des Privilegs bewusst, hier sein zu dürfen – machen Sie was draus.“