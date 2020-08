Mit dem Zirkusfestival Atoll kehrt das Karlsruher Tollhaus aus der Sommerpause zurück

Mit dem Zirkusfestival Atoll kehrt das Tollhaus am 18. September aus der Sommerpause zurück. An acht Spieltagen sind 26 Aufführungen geplant.

Wie baut man einen Menschenpyramide in Zeiten von 1,5 Metern Abstand? Und wie bietet man Künstlern aus anderen Teilen Europas eine Bühne in Karlsruhe, wenn sich die Liste der Risikogebiete täglich ändert?

Die Vorbereitungen für die fünfte Auflage des Zirkusfestivals Atoll waren für das Tollhaus-Team knifflig. „Am Ende konnten wir 70 Prozent des Programms umsetzen, das uns vor Beginn der Corona-Pandemie vorschwebte”, bilanziert der im Wesentlichen für das Programm zuständige Stefan Schönfeld: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschauern auch in diesem Jahr die Vielfalt der Szene präsentieren können.” Die Spanne reicht von tänzerischen Performances über neue Magie und poetische Produktionen bis zu Clownerie für die Familie.

Am Freitag, 18. September, geht es los. Bis einschließlich 27. September gibt es dann an acht Spieltagen 26 Vorstellungen. Der Ticketverkauf beginnt am Dienstag, 1. September, und damit coronabedingt so spät wie nie. „Wir wollten warten, welche Vorgaben gelten”, sagt Tollhaus-Pressesprecher Johannes Frisch.

Nur mit einem Drittel der üblichen Besucher geplant

Die Kultureinrichtung auf dem Gelände des Alten Schlachthofs kalkuliert mit maximal einem Drittel der sonst üblichen Besucher. 2019 wurden 9.000 Tickets für das Atoll-Festival verkauft. Gespielt wird nun im großen und im kleinen Saal und einmal auch in der naheliegenden Fleischmarkthalle.

Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Compagnie XY, die sonst auf großen Bühnen in New York oder Sydney spielt. Beim Programm „Möbius” stehen 19 Artisten gemeinsam auf der Bühne. „Die Truppe spielt vor dem Auftritt bei uns in Düsseldorf. Die Artisten werden dort und zuvor auch daheim in Frankreich auf Corona getestet”, sagt Schönfeld.

Grundsätzlich werde das Team vom Gesundheitsamt als eine Art gemeinsamer Haushalt begriffen. So kann die menschliche Pyramide gebaut werden, ohne dass Abstand und damit magische Schwebekunst nötig ist. Die Kunst der schier unglaublichen Körperbeherrschung zeigen Jesus Navarro Espinosa und Gines Belchi Gabarron.

Die Männer kommen aus Spanien und damit aus einem Risikogebiet. „Sie werden schon in ihrer Heimat getestet”, erklärt Frisch. Kamen früher Artisten aus der ganzen Welt für das Festival nach Karlsruhe, sind dieses Jahr Künstler aus zehn europäischen Ländern angekündigt.

Keine Truppe mit eigenem Zelt

Anders als ursprünglich geplant, wird keine Truppe anreisen, die ihr eigenes Zelt mitbringt. „Darauf verzichten wir wegen Corona”, erklärt Frisch. Wegen der Abstandsregeln hätten ohnehin wenige Zuschauer in solchen Spielstätten Platz gefunden. Und grundsätzlich sei es aufwendig und teuer, ein Zelt zu transportieren und aufzubauen. „Wir müssen sparsam mit unseren Mitteln umgehen”, so Frisch.

Mit dem Atoll verdiente das Tollhaus schon vor Corona kein Geld. Mit Hilfe von Stadt, Land und Sponsoren ermöglicht die Kultureinrichtung das Festival. Das Tollhaus-Team brennt für diese Kunstform. Und natürlich für Kultur insgesamt.

Obwohl das Zeltival diesen Sommer nicht wie geplant stattfinden konnte, wurde im Juni kurzzeitig ein Alternativprogramm zusammengestellt und die Abläufe den Corona-Regeln entsprechend verändert. „Das war viel Arbeit. Aber wir machen das gerne. Und wir haben erlebt, wie sehr sich die Besucher über das Angebot gefreut haben”, erzählt Frisch.

Aktuell hat das Tollhaus Sommerpause. Erst für das Zirkusfestival öffnen sich wieder die Tore. Wie es dann im Herbst weitergeht, ist offen. „Wir werden im Lauf des Septembers das Programm für Oktober präsentieren”, kündigt Frisch an. Schon jetzt sei klar, dass einige geplante Veranstaltungen aus dem Kalender fallen werden. „Unbestuhlt geht weiter gar nichts.”

Bestuhlung nach Kartenverkauf

Derzeit überlege man, manchen Künstler um 18 und dann nochmals um 21 Uhr auftreten zu lassen und das Publikum durchzuwechseln. Kleinere Formate werden vom kleinen in den großen Saal verlegt. Wie viele Besucher dort Platz finden, hängt von den Vorgaben und obendrein von den Gästen selbst ab. „Wer eine einzelne Karte bucht, sitzt alleine”, erklärt Frisch. Er und seine Mitstreiter bestuhlen nach Kartenverkauf. Bucht eine Gruppe fünf oder zehn Plätze, darf sie zusammensitzen.

Dann kommt eine Pflanze als Abstandhalter, mindestens 1,5 Meter entfernt ist dann der nächste Platz. „Wenn jemand weiß, dass er mit Freunden kommt, ist es also gut, wenn die Karten zusammen gebucht werden”, erklärt Frisch. Wie beim Sommerfestival „Oh wie schön wärs Zeltival” gilt auch bei Atoll Maskenpflicht auf dem Weg zum Platz. Sobald man dort sitzt, kann der Mund-Nasen-Schutz runter.