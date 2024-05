Die Männerstimmen der Karlsruher Singschule Cantus Juvenum haben am Wochenende beim Harmonie-Festival im hessischen Lindenholzhausen (Limburg an der Lahn) abgeräumt.

Herausragende Interpretation romantischer Chormusik

Wie die Singschule mitteilt, erreichte das Ensemble unter der Leitung von Tristan Meister einen Gewinn der Kategorie Jugendchöre national mit hervorragendem Erfolg, einen ersten Preis sowie das Harmonie-Festival-Zertifikat Gold. Ferner gab es einen Sonderpreis für die herausragende Interpretation romantischer Chormusik (Hugo Wolf, Ralph Vaughan Williams).

Beim Preisträgerkonzert würdigte Hessens Innenminister Roman Poseck den Chor schließlich mit dem Ehrenpreis für die höchste erreichte Punktzahl im nationalen Chorwettbewerb (24 Punkte).

Cantus Juvenum ist die gemeinsame Singschule der Evangelischen Stadtkirche und der Christuskirche in Karlsruhe. Gegründet im Jahr 2006, prägt sie das Gemeindeleben dieser Kirchen. Zahlreiche Auftritte auch in Opern am Badischen Staatstheater oder dem Festspielhaus Baden-Baden sowie an der Oper in Brüssel zeugen von der hohen Qualität der Stimmbildung an dieser Singschule.