Mit Kindern auf Rücksitz: Betrunkener baut in Karlsruhe Unfall und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Karlsruhe einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend versucht, sich aus dem Staub zu machen. Nach Angaben der Polizei meldete die 21-jährige Geschädigte gegen 23.45 Uhr den Unfall auf der Südtangente an der Ausfahrt Kühler Krug.

Die 21-Jährige folgte dem Mann, der auf der Zeppelinstraße weiterfuhr und bewegte ihn schließlich in der Winkelstraße zum Anhalten. Hier kamen auch die Polizeibeamten hinzu.

Auf der Rückbank des Wagens des 30-Jährigen stießen die Beamten auf zwei drei- und vierjährige Kinder, die dort ohne Kindersitz und Sicherheitsgurt saßen. Außerdem nahmen sie Alkoholgeruch an dem Mann wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der uneinsichtige 30-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden des ursprünglichen Unfalls beläuft sich auf etwa 700 Euro.