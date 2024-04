Mitglieder der Letzten Generation in Karlsruhe vor Gericht

Zwei Mitglieder der Letzten Generation stehen in Karlsruhe vor Gericht. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen.

Vor dem Amtsgericht in Karlsruhe wird heute (13.30 Uhr) gegen zwei Mitglieder der Letzten Generation verhandelt. Den beiden Angeklagten wird ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen. Konkret geht es um einen Fall aus dem September 2023.

Damals gab es einen Protestmarsch durch die Stadt. Angefangen bei der Nottingham-Anlage liefen rund 25 Aktivisten mit Bannern ausgestattet bis zum Ettlinger Tor. Anschließend gab es eine Abschlusskundgebung. Durch den Protestmarsch kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Insgesamt blieb die Lage jedoch friedlich.

Initiatoren des Protestmarsches durch Karlsruhe sind angeklagt

Die Aktion sollte eine Solidaritätsbekundung für inhaftierte Aktivisten der Letzten Generation sein. Da die Versammlung jedoch nicht angemeldet war, stehen nun die beiden Initiatoren vor dem Amtsgericht.

„Ich hoffe auf den Mut des Gerichtes, uns freizusprechen. Die Anklage ist völlig an den Haaren herbeigezogen“, so einer der Angeklagten im Vorfeld der Verhandlung gegenüber „ka-news“.

Mahnwache vor dem Gericht geplant

Im Vorfeld der Verhandlung gibt es eine Mahnwache vor dem Amtsgericht. Diese wird auch von Amnesty International unterstützt. Mit der Mahnwache vollen die Aktivisten ihren Protest gegen die Anklage zum Ausdruck bringen. Außerdem soll auch gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung protestiert werden.

Zu Beginn der Mahnwache beteiligten sich rund zehn Personen an der Aktion. Die Menschen haben sich an der Ecke Waldstraße/Hans-Thoma-Straße in einem schattigen Bereich positioniert.

Mit dabei haben sie Banner, auf denen unter anderem „Protest muss stören dürfen“ zu lesen ist. Die Initiatoren gehen davon aus, sich weitere Menschen der Mahnwache anschließen werden, wie eine Teilnehmerin gegenüber dieser Redaktion sagte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Aktivisten der Letzten Generation vor Gericht stehen. In der Vergangenheit initiierte die Gruppe immer wieder Protestaktionen, auch in Karlsruhe. Zuletzt blockierten Aktivisten vor rund zwei Wochen den Ölhafen. Dabei waren sie mit Kajaks auf dem Wasser unterwegs, um gegen Ölkonzerne zu protestieren.