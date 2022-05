Mögliche Brandstiftung in Karlsruhe: Außenfassade des Humboldt-Gymnasiums brennt

Am frühen Morgen standen Teile der hölzernen Fassade des Gymnasiums in Flammen. Ermittlungen der Polizei gehen nun auch in Richtung Brandstiftung.

Am Humboldt-Gymnasium in der Karlsruher Wilhelm-Hausenstein-Allee ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geriet kurz nach 5 Uhr die hölzerne Außenfassade der Schule in Brand.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Mühlburg waren im Einsatz und verhinderten mit ihrem schnellen Eingreifen, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen.

Da das Innere der Schule von dem Brand unberührt blieb, fand der Schulunterricht ohne Einschränkungen statt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Sachschaden liegt bei knapp 20.000 Euro.