Verbrechen vor fünf Jahren

Ehrenmord in Karlsruhe: Mutmaßlicher Mittäter offenbar in der Türkei vor Gericht

Vor fünf Jahren töteten zwei Männer einen anderen in der Karlsruher Amalienstraße. Einen von ihnen verurteilte das Schwurgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Vom anderen fehlte jede Spur. Jetzt sitzt er in der Türkei in Untersuchungshaft.