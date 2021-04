Fortsetzung im Karlsruher Mordprozess: Angeklagter räumt die Bluttat in der Nordstadt ein

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess wegen des Tötungsdelikts an einem 24-Jährigen aus der Drogenszene hat sich vor dem Karlsruher Landgericht einer der beiden Angeklagten geäußert.

Der 19-jährige Georgier räumte die Tat ein und schilderte ausführlich, was sich aus seiner Sicht am 7. Juli 2020 in der Nordstadt ereignet hat.

Er bestritt, die Bluttat geplant zu haben. Gleichzeitig entlastete er seinen Mitangeklagten – einen 22 Jahre alten Landsmann.