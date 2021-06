Mordprozess in Karlsruhe: Staatsanwalt fordert sieben und elf Jahre Haft

Im Prozess wegen eines Tötungsdelikts in der Karlsruher Nordstadt fordert die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen. Am Mord-Vorwurf hält sie allerdings nicht fest.

In seltener Einigkeit beantragen am Freitag sowohl Erster Staatsanwalt Andreas Witulski als auch Verteidiger Marvin Schroth eine Jugendstrafe von sieben Jahren für den geständigen 19-jährigen Georgier, der mutmaßlich am späten 7. Juli 2020 einen 24 Jahre alten Italiener in der Karlsruher Nordstadt getötet hat.

An seinem in der Anklage formulierten Mord-Vorwurf hält Witulski nach sieben Verhandlungstagen vor dem Landgericht nicht fest.

Deutlich weiter auseinander gehen die Vorstellungen im Falle des zweiten Angeklagten. Der 23-Jährige hatte sich weder bei der Polizei noch vor Gericht geäußert. Der Staatsanwalt fordert elf Jahre Haft, Verteidiger Hannes Linke einen Freispruch vom Vorwurf des Totschlags.

Staatsanwalt Witulski erkennt keine Mordmerkmale

Beim Verfassen der Anklageschrift sei er noch von einem Raubmord ausgegangen, führt Witulski aus. Diesen Vorwurf könne er aber nicht beweisen. Auch die Mordmerkmale Heimtücke, Habgier oder sonstige niedrige Beweggründe sieht er nicht ausreichend belegt. Das Opfer sei nicht arg- und wehrlos gewesen.

Dennoch habe der 19-Jährige die Tötung einkalkuliert, als er sich spät am Abend begleitet von seinem 23-jährigen Landsmann und bewaffnet mit einem Hammer in einer dunklen Gasse mit dem Opfer „aussprechen“ wollte. Der 24-Jährige habe ihn als Handlanger für Drogengeschäfte missbraucht, so der Angeklagte während des Prozesses. Mehrere Versuche, das Abhängigkeitsverhältnis zu beenden, habe das Opfer nicht akzeptiert.

Vom Opfer zeichneten mehrere Zeugen und der jüngere Angeklagte ein kaum schmeichelhaftes Bild, das auch dem Staatsanwalt glaubwürdig erscheint. Der 24-Jährige sei „aggressiv, aufbrausend, dominant und einschüchternd“ gewesen, fasst er zusammen.

Ein noch wichtigeres Puzzleteil ist allerdings ein DNA-Gutachten, das beweist, dass das Tatmesser eigentlich dem Opfer gehörte. Es unterstützt die Schilderung des Angeklagten, nach der der 24-Jährige selbst das Messer zog. „Trotzdem war es keine Notwehr“, sagt Witulski.

Mutter des Opfers sind sieben Jahren Jugendstrafe für den Angeklagten zu wenig

Mit der Forderung nach sieben Jahren Jugendstrafe ist Witulski nicht ganz glücklich, daraus macht er keinen Hehl. „Das Höchstmaß für einen Totschlag liegt bei zehn Jahren“, führt er aus. „Man mag das für zu wenig halten, ich gehöre dazu. Aber es ist der Rechtsrahmen.“

Die Forderung sei ihr deutlich zu wenig, ließ auch die Mutter des Opfers wissen, die als Nebenklägerin auftrat. „Ich bin damit nicht einverstanden.“ Gegen den Angeklagten spreche die Brutalität der Tat, ebenso die Vorbereitung, so Witulski. Für ihn das Geständnis, in Teilen auch das Motiv – er habe sich in die Enge gedrängt gefühlt und Angst um seine Familie gehabt.

Mein Mandant hat zugestochen und ist für den Tod ihres Sohnes verantwortlich. Marvin Schroth, Verteidiger für 19-jährigen Angeklagten

„Mein Mandant hat zugestochen und ist für den Tod ihres Sohnes verantwortlich“, sagt Verteidiger Schroth an die Mutter des Opfers gerichtet. „Dafür gibt es keine Rechtfertigung und dafür hat er eine deutliche Jugendstrafe zu erwarten.“ Mit eingerechnet ist dabei eine Verurteilung wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall – die beiden Angeklagten hatten die Tasche des Opfers mitgenommen.

Verteidiger des 23-Jährigen fordert Freispruch vom Vorwurf des Totschlags

Einzig und allein dafür könne sein Mandant verurteilt werden, fordert Hannes Linke, der den 23-jährigen Angeklagten vertritt. Vom Vorwurf des Totschlags sei er hingegen freizusprechen. In der Tat ist die Spurenlage in seinem Fall deutlich dünner.

Staatsanwalt Witulski stützt sich vor allem auf eine Aussage des 19-Jährigen bei der Polizei, die er vor Gericht nicht wiederholte. Im Dezember 2020 hatte er berichtet, dass sein Landsmann zweimal mit dem Hammer zugeschlagen habe, möglicherweise auch mit dem Messer zugestochen. „Spätestens als er den Hammer nahm, hat er einen Tötungsvorsatz gefasst“, so Witulski.

Es gibt keine objektiven Beweise für eine Tatbeteiligung meines Mandanten. Hannes Linke, Anwalt

Er betreibe „Rosinenpickerei“, wirft Linke dem Staatsanwalt vor. Dann zitiert er aus der Anklageschrift, in der Witulski selbst diese Tatversion als unglaubwürdig brandmarkt und zahlreiche Argumente zum Beleg aufführt. „Es gibt keine objektiven Beweise für eine Tatbeteiligung meines Mandanten“, sagt Linke.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 19-Jährige alle Hammerschläge und Messerstiche selbst ausgeführt habe. Auch ein Handeln aus Notwehr beziehungsweise Nothilfe nach einem Messerangriff des Opfers sei denkbar. „Damit bleibt der Diebstahl in einem besonders schweren Fall“, bilanziert er.

„Das war eine dreckige Nummer, das röchelnde Opfer zurückzulassen und zu bestehlen.“ Er bitte um eine „schuldangemessene Strafe“ und beantrage die Aufhebung des Haftbefehls. Das Urteil wird am 28. Juni verkündet.