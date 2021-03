Motorradfahrer kollidiert in Karlsruhe mit Auto und wird schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag hat sich in Karlsruhe ein schwerer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und ist dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall um 10:45 Uhr an der Ecke Daxlander Straße und Rheinhafenstraße in Karlsruhe. Der Motorradfahrer sei in das Auto gefahren, erklärt die Polizei auf Nachfrage. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Näheres zum Unfallhergang sei aktuell noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.