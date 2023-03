Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Karlsruher Rheinhafen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstag ein 46 Jahre alter Motorradfahrer im Karlsruher Rheinhafen gestorben.

Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall im Karlsruher Rheinhafen gestorben. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 67 Jahre alte Autofahrerin gegen nach 19 Uhr auf der Wikingerstraße gefahren und hatte angesetzt, nach links abzubiegen.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Karlsruhe: Autofahrerin erleidet Schock

Zur gleichen Zeit kam ihr in entgegengesetzter Fahrtrichtung der Motorradfahrer entgegen. Er stieß mit dem Pkw zusammen. Dabei verletzte sich der 46-Jährige so schwer, dass er trotz Reanimation von Polizei und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Motorrad und Auto wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beschlagnahmt, um Spuren auszuwerten. Die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt.