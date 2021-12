Autofahrer verursacht Unfall in Karlsruhe-Mühlburg und beschuldigt dann Radfahrer

Der 39-Jährige beschädigte im Karlsruher Stadtteil Mühlburg am Mittwoch ein Auto. Anschließend versuchte er, die Tat einem Radfahrer in die Schuhe zu schieben.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend im Karlsruher Stadtteil Mühlburg einen Unfall verursacht und sich danach nicht dazu bekannt.

Gegen 23.25 Uhr meldete ein 26-Jähriger, dass sein in der Straße Am Entenfang geparkter Pkw frische Unfallschäden aufweise und in der Nähe ein Auto mit eingeschaltetem Blinklicht auf der Straße stehen würde, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den 39-Jährigen handelte. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss und besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Er sagte, dass ein Bekannter mit seinem Auto gefahren sei und ein Radfahrer den Unfall verursacht hätte. Die Polizei schloss dies aber aufgrund der Spurenlage eindeutig aus. Unter anderem waren an dem Auto des 39-Jährigen Unfallspuren zu sehen, die zu denen an dem geparkten Fahrzeug passten.

Neben einer Anzeige wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Drogeneinfluss wird der 39-Jährige nun auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie falscher Verdächtigung und Versicherungsbetrug angezeigt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklat.