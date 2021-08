In Ostdeutschland lockt man mit Bratwurst zur Corona-Impfung, in Karlsruhe mit Burgern: Bis 18 Uhr können sich Karlsruher am Donnerstag im Schnellrestaurant McDonald’s am Mühlburger Bahnhof impfen lassen. Danach geht es im Wildpark weiter.

Brigitte Graf ist die erste: Das mobile Impfteam bereitet gerade noch die Spritzen vor, da steht die Seniorin schon an der Anmeldung zur Corona-Impfung im Mühlburger McDonald’s. Von der Impfaktion habe sie in den BNN gelesen, sagt Graf und strahlt: Endlich eine Möglichkeit, sich unkompliziert in der eigenen Nachbarschaft gegen Corona impfen zu lassen.

„Ich hatte es vor Wochen im Impfzentrum probiert, aber da habe ich keinen Termin bekommen“, erzählt Graf, während sie darauf wartet, als erste an diesem Donnerstag einen Pieks von Impfarzt Hans-Joachim Jonderko zu bekommen.

Für ihn zählt das McDonald’s-Restaurant zu den außergewöhnlichsten Orten, an denen er bislang impfen durfte. „Man muss alles versuchen, um an impfwillige Menschen heranzukommen“, sagt der Arzt, der eine Praxis in Bulach hat. „Und wenn es ums Essen geht, dann kommen die Leute.“