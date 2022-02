Saisonstart für Deutschlands erstes Freibad

Das Karlsruher Sonnenbad öffnet wieder: Was die Badegäste Neues erwartet

Am Freitag eröffnet das Sonnenbad am Karlsruher Rheinhafen als erstes Freibad in Deutschland die Saison. In der kurzen Winterpause wurde einiges im Bad erneuert. Jetzt treffen die Mitarbeiter die letzten Vorbereitungen.