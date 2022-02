Mit einem wild umherspringenden Eichhörnchen hatte es eine Frau am Donnerstag in Karlsruhe-Mühlburg zu tun. Weil sie nicht weiter wusste, rief sie die Polizei.

Mit einem wild umherspringenden Eichhörnchen hatte es eine Frau am Donnerstag in Karlsruhe-Mühlburg zu tun. Das Tier verschaffte sich durch die offenstehende Balkontür Zutritt in die Wohnung der Frau, teilt die Polizei mit.

Das Eichhörnchen wollte die Wohnung scheinbar nicht mehr verlassen, gab die Frau der Polizei gegenüber an. In ihrer Hilflosigkeit wandte sich die Betroffene an das Polizeirevier Karlsruhe-West.

Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem Tier. Vermutlich hatte das Eichhörnchen jedoch zwischenzeitlich Reis aus über die noch immer offenstehende Balkontür genommen.