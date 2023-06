Unbekannte haben sich am Freitagnachmittag Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Karlsruhe-Mühlburg verschafft. Die Täter schlugen eine Terassentür ein.

Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag zwischen 14.50 und 16.35 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nuitstraße in Mühlburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Einbrecher die Scheibe an einer Terrassentür ein.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Der Diebstahlschaden ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise.