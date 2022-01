Einbrecher stehlen Bargeld aus Firma in Karlsruhe-Mühlburg

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Firmengebäude im Karlsruher Stadtteil Mühlburg eingebrochen. Es wurden Bargeld und Briefmarken gestohlen.

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Karlsruhe-Mühlburg ist es in der Nacht zum Mittwoch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gelangen die Täter zwischen 20.30 Uhr und 7 Uhr vermutlich über die Hauseingangstür in das von mehreren Firmen genutzte mehrstöckige Gebäude. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten sie die Büroeingangstür einer Firma im zweiten Stock.

Im Inneren angekommen, stahlen die Einbrecher Bargeld und Briefmarken in dreistelligem Wert. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Borsigstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben.