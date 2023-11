35-Jähriger verletzt und bewusstlos

Fahrradfahrer prallt in geöffnete Autoheckklappe in Karlsruhe

Ein Radfahrer hat am Dienstag den geöffneten Kofferraumdeckel eines Autos in Karlsruhe übersehen und stieß dagegen. Der 35-Jährige verletzte sich am Kopf.