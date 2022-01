Feuer am Karlsruher Entenfang: Unbekannte zünden E-Roller an

E-Roller sind in Städten eine beliebte Zielscheibe für Zerstörungswut. So auch in diesem Fall aus Karlsruhe, wo unbekannte Täter eines der Gefährte in Brand setzten.

Unbekannte haben am Samstagmorgen am Entenfang in Karlsruhe-Mühlburg einen E-Roller in Brand gesetzt und damit vollständig zerstört. Wie die Polizei bekannt gab, nutzten die Täter Äste und Zeitungspapier als Brennmaterial um den E-Roller gegen 6 Uhr früh in einer Unterführung in der Hardtstraße anzuzünden.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen, der Roller war jedoch nicht mehr zu retten. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.