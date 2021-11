Jugendliche stehlen Fahrrad aus Keller in Karlsruhe

Ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger haben am Montagabend ein Fahrrad aus einem Keller im Karlsruher Stadtteil Mühlburg gestohlen. Die Polizei konnte die Diebe in der Nähe festnehmen und das Fahrrad zurückbringen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die beiden Jugendlichen am Montag gegen 20 Uhr Zugang zu einem Kellerabteil eines Wohnhauses in der Staudingerstraße in Mühlburg. Sie stahlen ein schwarzes Herrenrad.

Mithilfe von Personenbeschreibungen durch Zeugen konnte die Polizei die beiden in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Das Fahrrad wurde zurückgebracht. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen die Wache wieder verlassen.