Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Mann in Karlsruhe zunächst angegriffen und anschließend ausgeraubt.

Zwei unbekannte Jugendliche haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 42-jährigen Mann in der Hardtstraße in Karlsruhe-Mühlburg angegriffen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen um 2.30 Uhr den verletzten 42-Jährigen in der Hardtstraße zwischen der Neugraben- und der Kärcherstraße. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen sprachen die zwei jungen Männer den 42-Jährigen an. Anschließend schlugen und traten die Jugendlichen den Mann. Der Geschädigte sackte in der Folge des Angriffs zu Boden. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen in Richtung Kleingartenanlage. Im Nachhinein stellte der 42-Jährige fest, dass seine Geldbörse und sein Mobiltelefon gestohlen wurden.

Der 42-Jährige kann die Angreifer beschreiben

Die beiden Angreifer seien etwa 18 Jahre alt und blond gewesen, so der Geschädigte. Weiter erinnerte sich der 42-Jährigen an einen badischen Dialekt der Jugendlichen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat oder zu den geflüchteten Angreifern.