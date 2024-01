Sexualstraftaten: Unbekannte bedrängen Frauen in Mühlburg

Nach Informationen der Polizei ist es um Silvester herum in Karlsruhe-Mühlburg zu zwei Sexualstraftaten gekommen. Wie die Behörde mitteilte, prüft sie nun einen möglichen Zusammenhang.

Zunächst soll ein unbekannter Mann am Sonntag gegen 0.30 Uhr eine 31-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle Feierabendweg angesprochen haben. Später hielt er die Frau aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge an den Armen und der Hüfte fest. Außerdem soll der Verdächtige versucht haben, die 31-Jährige gegen ihren Willen auf den Mund zu küssen. Er sei davongerannt, als die Frau um Hilfe gerufen habe.

Die Polizei fahndet nun nach einem 19 Jahre alten Mann. Nach den Beschreibungen sei er etwa 1,65 Meter groß, dunkelhaarig und kräftig. Zum Tatzeitpunkt soll der Verdächtige eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover, eine Jacke, schwarze Schuhe und einen Oberlippenbart getragen haben.

38-Jährige stürzt und verletzt sich

Ein weiterer Vorfall ereignete sich laut der Polizei am Montag an einer Straßenbahnhaltestelle im Bereich der Starckstraße. Soweit bislang bekannt, habe dort gegen 1.30 Uhr ein Mann eine 38-Jährige angesprochen und nach dem Weg gefragt. Dann soll der Unbekannte der Frau plötzlich zwischen die Beine gegriffen haben.

Die 38-Jährige sei dadurch zu Boden gestürzt, heißt es in der Mitteilung. Dabei habe sie sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Angreifer sei daraufhin zu Fuß in Richtung der Karlsruher Innenstadt geflohen.

In diesem Fall ist der Gesuchte den Angaben zufolge etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Er soll kurze dunkle Haare und dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.