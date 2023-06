Gerlinde Hämmerle hat einen „goldenen Schnabel“ – zumindest ist sie nun damit ausgezeichnet worden. Zum dritten Mal verleiht der Verein Wirkstatt die individuell gestaltet Trophäe. Geehrt werden damit Personen des öffentlichen Lebens in Karlsruhe, die sich um die Stadt besonders verdienst gemacht haben.

Sie, so heißt es in der Begründung, bemühte sich in vorbildlicher Weise, über das gesprochen Wort eine lebendige Beziehungs- und Gesprächskultur zu schaffen. Nach den ersten Preisträgern – Citypfarrer Dirk Keller und Komiker Georg „Schorsch“ Schweitzer – war am Samstag die ehemalige Regierungspräsidentin Hämmerle im Haus der Erzählkunst an der Reihe.

Ein Spatzenmobile stand Pate für die Auszeichnung

Manfred Bögle von der Wirkstatt und vom Haus der Erzählkunst berichtete darüber, dass die Idee zu diesem Preis bei einem Arzt in Bad Herrenalb entstand. Im Wartezimmer des Mediziners hängt ein Mobile mit Spatzen, denen goldene Schnäbel aufgesetzt worden waren – die Idee für eine Trophäe der besonderen Art war entstanden.

Laudator für Gerlinde Hämmerle war kein Geringerer als der Stadtgründer, Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, gespielt von Kostümführer Heinrich Pacher. Die Ehrung war dem Tag angemessen. Denn sie fand genau am 308. Geburtstag der Stadt Karlsruhe statt. Am 17. Juni 1715 hatte der Fürst den Grundstein für das Karlsruher Schloss gelegt und damit auch „seine“ Stadt Karlsruhe begründet.

Vom Bundestag in das Regierungspräsidium

Karl-Darsteller Pacher nannte einige wichtige Lebensdaten der Geehrten und wie bedeutungsvoll das Wirken der ehemaligen Stadträtin, Bundestagsabgeordneten und Regierungspräsidentin für Karlsruhe gewesen sei. Die Frau habe sich um seine Stadt gut gekümmert. Sie habe für eine Partei des Fortschritte gekämpft. Und er, Karl Wilhelm, habe selber auf die Frauenquote geachtet.

Er verwies darauf, dass in seinem Hoftheater nur Frauen und junge Mädchen gespielt hätten, auch Männerrollen. Auf die bekannte andere Rolle dieser „Tulpenmädchen“ wollte er etwas verschämt denn doch lieber nicht eingehen. Stattdessen erwähnte er etwa eine der vielen Rollen Gerlinde Hämmerles, die lange Jahre Vorsitzende des Freundeskreis des Badischen Landesmuseums war, das ja immerhin in „seinem“ Schloss beheimatet sei.

Gerlinde Hämmerle bedankte sich für die Ehrung in der ihr eigenen gereimten Form und endete mit zwei Zeilen, die stets ihre Gedichte abschließen: „Dies schrieb im stillen Kämmerle – Eure Gerlinde Hämmerle.“ Die Feierstunde hat der Pianist Martin Seith-Böhm in fulminantem Stil unter anderem mit improvisierten Hommagen an Hämmerle und die Geburtstag feiernde Stadt Karlsruhe umrahmt.