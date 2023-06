Karlsruhe-Mühlburg: Unbekannter fährt Fußgängerin an und flüchtet

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Nachmittag eine Fußgängerin in Mühlburg erfasst und die Flucht ergriffen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Ein Kleintransporter hat am Montagnachmittag in Karlsruhe-Mühlburg eine 32-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straße erfasst. Wie die Polizei mitteilte, zog sich die Geschädigte leichte Verletzungen zu.

Aktuellen Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge überquerte die Fußgängerin gegen 12.55 die Ludwig-Marum-Straße in nördliche Richtung. Der Fahrer eines von der Felix-Mottl-Straße nach links in die Ludwig-Marum-Straße einbiegenden Kleintransporters übersah die Frau und streifte sie.

Trotz der Kollision fuhr der Mann anschließend in Richtung Blücherstraße davon. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 32-Jährige Prellungen an der linken Körperseite zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Den Unfallverursacher beschrieb die Fußgängerin als Mann mit Bart. Er fuhr ihren Angaben zufolge einen weißen Sprinter.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, um Hinweise.