Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bei einem Kellerbrand am Freitagabend, 5. Oktober, in der Mühlburger Gluckstraße ist ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro entstanden. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe berichtet, war das Feuer von der Karlsruher Berufsfeuerwehr rasch abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.