Am Montagabend ist ein Lkw beim Bahnhof in Karlsruhe-Mühlburg bei einem Abbiegevorgang umgekippt und hat die Rheinstraße komplett blockiert.

Feuerwehr und Polizei wurden am Montagabend gegen 17 Uhr zu einem Einsatz an den Bahnhof in Karlsruhe Mühlburg gerufen, weil ein Hänger eines Lastkraftwagens bei einem Abbiegevorgang von der Neureuter Straße in die Rheinstraße umgekippt ist.

Die Mulde, die laut Feuerwehr mit einem mehrere Tonnen schweren Metallteil beladen war, lag neben dem Anhänger. Die Rheinstraße war dadurch komplett blockiert, so die Feuerwehr in einer Meldung.

Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert. Nachdem von der VBK die angrenzende Bahnstrecke gesperrt wurde, konnte die Feuerwehr, durch den Einsatz des Kranwagens zuerst den umgekippten Anhänger wieder aufrichten und auf die Räder stellen. Dieser wurde durch das Zugfahrzeug auf einen Parkplatz im Rheinhafen verbracht.

Danach wurde die Mulde wieder aufgestellt und von einem weiteren angeforderten Abrollkipper von der Einsatzstelle entfernt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 10.000 Euro.