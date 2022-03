Mann fährt gegen Polizeiauto in Karlsruhe-Mühlburg

Auf Grund von Unachtsamkeit ist ein junger Mann am Donnerstagabend gegen ein Polizeiauto in Karlsruhe-Mühlburg gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen ein stehendes Polizeiauto in Karlsruhe Mühlburg gefahren. Dabei verletzen sich die Beamten in dem Wagen leicht, teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Der Mann fuhr gegen 22.50 Uhr die Rheinstraße entlang. Vermutlich war er kurzzeitig abgelenkt und nahm daraufhin das stehende Polizeiauto zu spät wahr. In der Folge konnte er sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaft von 13.000 Euro.