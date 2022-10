Zeugen gesucht

Mehrere Tausend Euro Diebesgut: Unbekannte brechen in Keller in Mühlburg und Daxlanden ein

Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende in mehreren Kellerabteilen in Mühlburg und Daxlanden zu Schaffen gemacht. Es wurden Gegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen.