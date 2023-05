Nach Ampelausfall in Karlsruhe-Mühlburg: Autos stoßen zusammen

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Unfall im Karlsruher Stadtteil Mühlburg am Montag leichte Verletzungen zugezogen. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Mühlburg zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, sorgte ein Ampelausfall im Kreuzungsbereich der Neureuter Straße und Annweiler Straße für Verwirrung.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe eine 48 Jahre alte Frau in einem Opel gegen 15 Uhr auf der Annweilerstraße über die Kreuzung mit der Neureuter Straße geradeaus in Richtung Landauer Straße fahren wollen. Die dortige Ampel funktionierte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Deshalb habe ein Unbekannter, der mit seinem Auto an der Kreuzung stand, der 48-Jährigen Handzeichen gegeben.

Unbekannter verlässt Unfallstelle

Offenbar habe der Unbekannte der Frau angedeutet, sie könne die Kreuzung überqueren, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Als sie daraufhin jedoch weiterfuhr, stieß sie gegen einen Citroen, der aus der Neureuter Straße kam.

Dabei zog sich die 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Der 44-jährige Fahrer des Citroens blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 19.000 Euro.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der der Frau Handzeichen gegeben haben soll, fuhr danach laut der Mitteilung davon. Die Polizei bittet deshalb alle, die Hinweise zu ihm oder seinem Auto geben können, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.