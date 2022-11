Umzug des Bandprojekts

Proben ja, Events nein: Anwohner erheben Einwände gegen geplantes Kulturzentrum West in Karlsruhe

Nach jahrelanger Suche hat das Karlsruher Bandprojekt in der ehemaligen Molkereizentrale in Mühlburg eine neue Heimat gefunden. Zuschüsse sind bewilligt, die Bauvoranfrage ist gestellt. Doch in der Nachbarschaft sorgt das nicht nur für Begeisterung.