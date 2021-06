Sechser im Lotto: Karlsruher gewinnt 557.000 Euro

Große Freude in Karlsruhe: Ein Lotto-Spieler hat bei der Ziehung am Samstag mit sechs Richtigen 557.000 Euro gewonnen. Einen Gewinn von fast drei Millionen Euro verpasste er nur knapp.

17 Millionen Euro am Mittwoch im Jackpot

Der Glückspilz aus Karlsruhe tippte laut einer Mitteilung von Lotto Baden-Württemberg vom Montag auf die Zahlen 13, 17, 19, 24, 29 und 45.

Das gelang vier weiteren Lotto-Spielern aus Deutschland. Der Gewinn des zweiten Rangs wird daher geteilt: Die sechs Richtigen sind jeweils exakt 557.007,10 Euro wert.

Somit verpasste der Karlsruher einen Gewinn von über 2,7 Millionen Euro denkbar knapp.

Karlsruher verpasst Lotto-Gewinn in Höhe von 15 Millionen Euro knapp

Einen noch viel größeren Gewinn verpasste er ebenfalls um Haaresbreite. Der Karlsruher hatte auf die Superzahl 8 getippt, am Samstagabend fiel jedoch die 0 in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel.

Mit der richtigen Superzahl wäre der Gewinn auf knapp 15 Millionen Euro gestiegen. So hat in Deutschland erneut niemand den Jackpot gewonnen und dieser klettert bis zur nächsten Ziehung am Mittwoch auf rund 17 Millionen Euro.

Wer der Gewinner aus Karlsruhe ist, ist laut Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Karlsruher Stadtteil Mühlburg ab. Zum Abruf der halben Million Euro muss er nun die gültige Spielquittung vorlegen.

Den letzten Großgewinn in Karlsruhe hatte es erst Ende Mai gegeben. Damals gewann ein Tipper beim Eurojackpot 2,7 Millionen Euro.