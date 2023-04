Das alte Fahrzeug musste ausrangiert werden. Jetzt hat die Tafel in Karlsruhe einen neuen Kühlwagen erhalten. Spenden machen es möglich.

Über ein neues Fahrzeug, um Lebensmittelspenden zu transportieren, darf sich die „Karlsruher Tafel“ freuen. Nun war Schlüsselübergabe bei der Mercedes Benz S&G Automobil AG im Gewerbegebiet von Hagsfeld. „Das ist großartig. Ein positiver Moment. Wir können dieses Fahrzeug sehr gut gebrauchen und bedanken uns herzlich bei den Sponsoren“, sagte Vera Scholl, Vorsitzende der „Karlsruher Tafel“.

Bei dem Vehikel handelt es sich um einen Mercedes Benz Vito. Der Sprinter ist mit 160 PS ausgestattet, weist eine Nutzlast von mehr als 800 Kilogramm auf und ganz wichtig: Es ist ein Kühlfahrzeug. „Das ist natürlich entscheidend, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Soziale Projekte wie die ,Karlsruher Tafel´ unterstützen wir gerne“, betonte Marco Wappner, Verkaufsleiter von S&G Automobil am Standort Hagsfeld.

Der Großteil der Automobil-Spende kommt von Mercedes-Benz. Diverse Karlsruher Kreditinstitute beteiligten sich ebenfalls monetär an dem Hilfsprojekt. Mit im Boot ist auch die BNN-Spendenaktion „Wir helfen“.

Die Stiftung, die unter der Schirmherrschaft von BNN-Verleger, Herausgeber und Chefredakteur Klaus Michael Baur steht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu unterstützen, ebenso karitative Projekte, die eben jenen Menschen helfen.

1.400 Menschen werden von der Tafel versorgt

Bei der „Karlsruher Tafel“ am Rheinhafen werden pro Woche rund 1.400 Menschen mit Lebensmitteln versorgt, wie Joachim Ruf, Vorstandsmitglied Sponsoring, berichtete. Insbesondere aus den in der Nähe des Hafens liegenden Stadtteilen wie Mühlburg, Grünwinkel, Knielingen oder Daxlanden kommen demnach die Hilfsbedürftigen.

Die Zahl der Klienten sei im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. „Ich denke, fast die Hälfte unserer Kunden sind mittlerweile Geflüchtete aus der Ukraine. Wir haben starken Zulauf. Daher haben wir auch die Ausgabetage von zwei auf drei Tage erhöht“, so Ruf weiter.

Aktuell sind drei Fahrzeuge für die Karlsruher Tafel im Einsatz

Rund 80 Menschen sind bei der sozialen Einrichtung tätig, vorwiegend Ehrenamtliche sowie Zwei-Euro-Jobber. „Wir suchen immer Menschen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Jeder, der helfen möchte, ist willkommen“, merkte Vera Scholl an.

Das neue Kühlfahrzeug, das ein ausrangiertes Fahrzeug ersetzen wird, käme genau zur richtigen Zeit. Drei Fahrzeuge sind aktuell im Einsatz. „Das größte Gut bei unserer Arbeit sind natürlich die ehrenamtlich Engagierten. Aber dann kommen auch schon Transportmittel wie dieser Sprinter. Für unsere Tätigkeit ist dies unentbehrlich“, so die Vorsitzende.

Neben den Sponsoren sei man selbstredend auch den Supermärkten oder Bäckereien dankbar, welche die Lebensmittel zur Verfügung stellen. „Einrichtungen wie die Tafel sind sehr wichtig. Wir helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne mit“, so Marco Wappner von S&G Automobil mit 120 Mitarbeitern am Standort Hagsfeld sowie 1.400 Mitarbeitern in ganz Deutschland.