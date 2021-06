Als die Stadion-Wurst noch zu den KSC-Fans in den Wildpark kam

An das alte Wildparkstadion existieren die unterschiedlichsten Erinnerungen: an besondere Spiele, Auf- und Abstiege, aber auch an das Essens- und Getränkeangebot. Fast vergessen ist, dass es früher mobile Schiebewagen im Innenraum des Stadions gab, die die Stehplatz- und Sitzplatz-Fans mit einer Wurst versorgten.

„Das war in erster Linie in einer Zeit, in der die Kurven noch reine Stehplätze waren und viele Fans in der Halbzeit ihre Plätze nicht aufgeben wollten“, sagt Gabi Thiele vom Partyservice Schmid, die von Mitte der 1950er Jahre bis 2003 für das Catering zuständig war. Zu Beginn nur für den Wurstverkauf, später auch für die Getränke.

Die Idee zu den mobilen Wagen hatte damals ihr Vater. Sie führt das Unternehmen, das im vergangenen Jahr 100 Jahre alt wurde, in dritter Generation – seit Ende der 1980er Jahre.