Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 51 und 27 Jahre ist es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr im Karlsruher Rheinhafen gekommen. Es geht um ein mutmaßlich versuchtes Tötungsdelikt, bei dem das Opfer schwer verletzt wurde.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe gemeinsam erklärten, arbeiteten beide Männer für einen Sicherheitsdienst im Karlsruher Rheinhafen.

Zwischen den beiden Personen entwickelte sich offenbar ein Streit in einem Pförtnerhäuschen in der Fettweisstraße. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unbekannt.

Opfer erlitt im Karlsruher Rheinhafen Verletzungen am Brustkorb und linken Arm

Der 51 Jahre alte Tatverdächtige habe schließlich mit einer Schere mehrfach auf den 27-Jährigen eingestochen. Der Mann habe dabei zumindest billigend tödliche Verletzungen in Kauf genommen, heißt es in der Mitteilung. Wie die Polizei gegenüber der Redaktion erklärt, habe das stark blutenden Opfer selber den Notruf gewählt.

Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort war, nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf in einem nahe des Pförtnerhäuschens geparkten Auto fest. Er lies sich widerstandslos abführen. Am Donnerstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Stichverletzungen am linken Arm und im Bereich des Brustkorbs. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.