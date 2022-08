Unbekannte brechen in Wohnhaus in Karlsruhe-Mühlburg ein

Nach dem Einbruch in ein Anwesen in Karlsruhe Mühlburg, ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen zu den vermeintlichen Dieben.

Unbekannte sind zwischen dem Freitag, 5. und Montag, 15. August in ein Wohnhaus in der Philippstraße in Karlsruhe-Mühlburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Täter auf einen Balkon geklettert und hätten von dort aus ein Fenster aufgebrochen.

Im Hausinneren durchwühlten die Langfinger die Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Die Gegenstände verteilten sie dabei im gesamten Wohnbereich. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher vermutlich wieder über die Balkontür, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.