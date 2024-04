Unbekannte brechen in Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg ein

In eine Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg sind am Mittwoch Diebe eingebrochen. Sie durchsuchten die Zimmer und verschwanden unerkannt.

In eine Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg sind am Mittwoch Unbekannte eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass sich die Einbrecher zwischen 16.45 und 18.10 Uhr durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Neugrabenstraße.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume, Schränke und Schubladen. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Wer zu dem Vorfall Hinweise hat, kann sich unter (07 21) 6 66 36 11 melden.