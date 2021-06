Unbekannte klauen Zigarettenautomat in Karlsruhe Mühlburg

Mehrere Unbekannte haben am Dienstag einen Zigarettenautomaten geklaut. Dafür rissen sie den Automat aus einer Hauswand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben Dienstagnacht in der Rheinstraße in Karlsruhe Mühlburg einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung der Hauswand gerissen und mitgenommen. Dabei mussten sie enorme Gewalt und Kraft aufwenden, so die Polizei.

Eine Zeugin nahm gegen 2.10 Uhr laute Geräusche wahr. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Unmittelbar darauf fuhren die Unbekannten mit dem Automat in einem schwarzen Transporter oder Bus in Richtung Lameyplatz davon. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.