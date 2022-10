Zeugen gesucht

Unbekannter Autofahrer übersieht in Mühlburg Radlerin: 22-Jährige stürzt und verletzt sich

Ein Autofahrer hatte am Mittwochmorgen in Mühlburg eine vorbeifahrende Radlerin übersehen. Das Auto berührte die Radlerin und die 22-Jährige stürzte. Der Autofahrer hielt allerdings nicht an. Kurze Zeit später ging es der Radlerin so schlecht, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.