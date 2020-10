Unbekannter bricht in Kindergarten ein

Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter in einen Kindergarten in Karlsruhe-Mühlburg eingebrochen. Dabei hat er mehrere Geldkassetten entwendet und einen Sachschaden von über 1.000 Euro angerichtet.

Ein bislang Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten in der Hertzstraße gewaltsam eingedrungen. Dabei richtete er einen Sachschaden von über 1.000 Euro an. Über den möglichen Diebstahlschaden liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Zwischen 18 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag verschaffte sich der Eindringling über ein Seitenfenster Zutritt. Im Inneren suchte er zielstrebig den unverschlossenen Büroraum auf und öffneten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Aus den Schränken nahm der Dieb mehrere Geldkassetten an sich und verschwand vermutlich durch die Einstiegsstelle aus dem Kindergarten.

Die Polizei bittet Personen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Mühlburg unter der Telefonnummer (0721) 959 9126 in Verbindung zu setzten.