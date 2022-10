„Supermaklerin“ Vanessa Wenk aus Karlsruhe ist Expertin im Fernsehen

Bei der neuen RTL-Zwei-Sendung „Mieten Kaufen Live“ ist auch ein Gesicht aus Karlsruhe zu sehen: Die Immobilienmaklerin Vanessa Wenk, die auf Youtube und Instagram als „Die Supermaklerin“ bekannt ist, tritt dort als Expertin auf. Den Titel habe sie sich nicht selbst gegeben, sondern sie sei einmal so bei einer Veranstaltung vorgestellt worden.

Bei der Sendung werden Immobilien zur Miete oder zum Kauf angeboten, die zuvor noch nirgends gezeigt wurden – von der Villa bis zur Wohnung mit Wohnberechtigungsschein.

Per Anruf können die Zuschauer einen von zehn Besichtigungsterminen ergattern. Die Aufgabe der 35-jährigen Karlsruherin ist es, die Objekte zu bewerten – etwa aus Pforzheim, Stuttgart oder Wiesbaden.

Kommende Woche gibt es zudem Live-Besichtigungen mit der Maklerin. „Alle paar Tage gibt es neue Drehs“, sagt die Mutter eines achtmonatigen Sohnes. Er und ihr Partner begleiten sie überall hin. Momentan sei die erste Staffel für drei Wochen geplant, bei Erfolg gehe es laut Wenk weiter.

Die erste Folge mit ihr habe sie gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern geschaut. Die Folge am kommenden Freitag kann sie wohl nicht sehen, weil da wieder Drehtag ist.

Wenk suchte schon auf Vox eine Immobilie für Drillinge

Doch das ist nicht die einzige Sendung mit Wenk. Auf Vox hatte sie mal für Drillinge eine Immobilie gesucht, für RTL drehte sie zur Zukunft von Immobilien und Sat.1 wird mit „Die Wenks“ eine persönliche Reihe über sie und ihren Partner bringen, bei der sie der Sender auch nach Tirol begleitete und mehr zu ihrer Vision von mobilen Tiny Häusern erfuhr. Denn die Maklerin möchte kleine Wohnmobile auf vier Rädern bauen, einen ersten Prototyp gibt es schon.

Wenk ist seit zehn Jahren Maklerin, hat seit 2013 ihr eigenes Unternehmen, das heute 14 Mitarbeiter umfasst. Zuvor arbeitete die Karlsruherin im Bereich Logistik und Vertrieb. Doch dann war ihr schnell klar, dass sie die Männerdomäne Immobilienmarkt aufmischen, freundlicher gestalten und ihr ein neues Image verpassen möchte.

Rasch machte sie sich mit ihren Social-Media-Kanälen einen Namen, zählt mit ihrem Youtube-Kanal zu den größten Immobilienkanälen Deutschlands. „Frauen müssen sich in der Branche mehr trauen und sichtbarer werden“, lautet ihre Devise.

Seit dreieinhalb Jahren bildet sie auch selbst Immobilienmakler aus und gibt in ihrer Akademie Tipps, wie man an Objekte kommt. Neben ihrem Hauptjob absolvierte sie weitere Zusatzausbildungen und eine Zertifizierung als Unternehmensberaterin.

Maklerin, Bauherrin und Mutter: Vanessa Wenk lebt seit 2011 in Karlsruhe

Seit 2011 lebt die in Eschwege bei Kassel geborene Frau in Karlsruhe. Damals sei sie wegen der Liebe ins Badische gekommen. Mit ihrem aktuellen Partner ist sie jedoch erst anderthalb Jahre zusammen. An ihrem vielfältigen Job und Leben gefalle ihr, dass sie nicht nur Maklerin, sondern auch Bauherrin sei, die investiere und in Karlsruhe und Umgebung mehr Wohnraum schaffen wolle.

Externer Inhalt von Youtube

„Ich kann eine Immobilie in das bestmögliche Licht rücken, mit vielen Tools und Ausstattungen“, sagt die 35-Jährige, der es nach eigenen Angaben immer wieder gelingt, Käufer und Verkäufer zu vernünftigen Preisen zusammenzubringen. Zudem gebe sie unglaublich gerne Seminare – auch, wie man mit Fokussierung und Konzentration die eigenen Ziele erreichen kann.

Mit ihrem Unternehmen Immowenk in der Gablonzerstraße in Karlsruhe sei sie innovativ und fortschrittlich. Doch auch abseits der Immobilienwelt verzeichnet sie Erfolg.

So gewann sie beispielsweise 2016 den Wettbewerb „Sexy Bauch“, der von der Zeitschrift Womens Health und der Fitnesskette Mc Fit ausgeschrieben wurde. Danach lief sie ein Jahr lang auf allen Werbekanälen des Fitnessstudios und erhielt einen Werbedreh.

Egal, welches Ziel ich mir setze, ich gewinne immer. Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin und Influencerin

„Egal, welches Ziel ich mir setze, ich gewinne immer“, sagt die Maklerin selbstbewusst. Ihre Arbeit nennt sie auch ihr Hobby, weil es sich für sie nicht wie Arbeit anfühlt. Wenn sie sich nach Entspannung sehnt, verbringt sie gerne Zeit am Meer.

Und das möchte sie künftig mit ihrem ausgebauten, mobilen Tiny House tun, das immer an einem Ort am Meer stehen soll, wohin sie dann fliegen und vor Ort herumfahren kann.