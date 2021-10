Zwei Unbekannte attackieren 42-Jährigen am Entenfang in Karlsruhe

Zwei Männer haben Sonntagnacht einen Mann in Karlsruhe Mühlburg angegriffen. Dieser wartete an der Haltestelle Entenfang. Bei dem Angriff verletzten die unbekannten Männern ihn am Kopf.

Nachdem zwei Männer einen 42-jährigen Mann am Sonntag an der Haltestelle Entenfang in Karlsruhe angegriffen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann verletzte sich bei dem Angriff am Kopf, teilte die Polizei mit.

Der 42-Jährige wartete gegen 2.30 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle. Dort gingen plötzlich zwei Männer auf ihn los und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Dabei verletze sich der Mann am Kopf. Nach dem Angriff flüchteten die Unbekannten in Richtung Rheinstraße.

Die beiden Männer waren ungefähr zwischen 20 und 30 Jahre alt und 180 cm groß. Beide trugen dunkle Kleidung. Ein Angreifer hatte dunkles kurzes Haar, einen Schnauzbart und trug eine rot-beige karierte Base-Cap.